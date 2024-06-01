Почему пациенты тянут с обращением к врачу

Врачи тюменского Медицинского города удалили пациентки опухоль весом в 10 кг. Новообразование занимало весь малый таз, брюшную полость и давило на диафрагму. Врачам удалось помочь пациентке и удалить опухоль. Но это далеко не первый случай, когда специалисты центра сталкиваются с огромными новообразованиями.

"Пациенты, испытывая страх перед операцией или обращением к врачу, откладывают свою посещение на более поздний срок. Это может быть связано с опасениями по поводу самой процедуры, возможных осложнений или негативных последствий", - рассказала заведующая отделением онкогинекологии Мария Кузьменко.

Также пациенты ссылаются на то, что не могут взять на работе отгул, чтобы сходить на прием, или не могут записаться к врачу.

Но затягивание с обращением к доктору лишь усугубляет проблему. Врачи сталкиваются с трудностями, когда они уже вынуждены проводить операции на поздних стадиях заболевания. Опухоли становятся огромными и могут прорости в соседние органы, что делает хирургическое вмешательство более сложным и рискованным. Такие операции также могут быть связаны с повышенными рисками кровотечений, повреждениями нервов и сосудов, сообщает КП-Тюмень.