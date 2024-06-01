Особенностями обработки вишни поделилась эксперт

В прохладную погоду активность пчел слабая, для лучшего опыления, можно провести обработку препаратом "Завязь". Для привлечения насекомых опылителей в рабочий раствор можно добавить немножко меда.

"Обработку вишни осуществляем путем опрыскивания. Порошок перед работой разводят в воде и хорошо размешивают. Опрыскивание "Завязью" рекомендуется проводить в утреннее время, до 9 утра или вечернее - после 18:00 часов. Также для выполнения работ лучше всего выбрать безветренный день, с отсутствием осадков", - говорит агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена.

При использовании препарата очень важно соблюдать прописанные в инструкции нормы и дозировку удобрения. Если его будет слишком много, эффект получится обратный: рост растений и образование завязи замедлятся.

Для того, чтобы завязь не опадала, желательно подкормить кустики вишни любым комплексным удобрением, сообщает АиФ-Тюмень.