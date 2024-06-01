Как профилактировать болезни суставов

По данным Минздрава, около 300 тысяч россиян страдают ревматоидным артритом. Примерно треть из них – с тяжелыми формами инвалидности.

Опасность в том, что в группу риска заболеваний суставов может попасть и младенцы, и старики. По словам экспертов, артриты стремительно поражают работоспособных жителей в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин. Причем не всегда болезни суставов можно распознать сразу из-за их "маскировки".

- Защитить суставы и сохранить их здоровье на долгие годы поможет регулярное поддерживание "питания" хрящевой ткани суставов. Занимайтесь 3-5 раз в неделю лечебной физкультурой. Активности выбирайте с низким уровнем воздействия на колени: плавание, езда на велосипеде или занятие на эллиптических тренажерах. Не допускайте воспаления суставов, не переохлаждайтесь. Ежедневно смазывайте суставы кремами. И, конечно же, старайтесь удерживать в суставах кальций, магний и фосфор в костной ткани. Включайте в рацион витамин D. Его дефицит может привести к нарушению обмена веществ из-за чего у человека возникают боли в костях и суставах. Витамин D жизненно необходим для синтеза коллагена — главного костного и суставного белка, - рекомендовала врач-терапевт Ангелина Подольская.

Также эксперт советовала питаться полезными для суставов продуктами. Это цитрусовые, ягоды, гранаты, коричневый рис, морковь, репа, все виды капусты, желатин, холодец, жирная рыба, молочная продукция, яичный желток, сообщает Мегатюмень.