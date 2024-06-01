Областной центр может обогнать Ханты-Мансийск в конкурсе

Тюмень получила более 13 тысяч голосов на ежегодном конкурсе "Город России. Национальный выбор". Сейчас город на 13-м месте, и у него есть все шансы обогнать Ханты-Мансийск. Столица Югры на 12-й строке с более 14,1 тыс. голосами.

Делать свой выбор можно в течение года. Для этого необходимо на официальном сайте город-россии.рф выбрать нужный из 87-ти в федеральном списке, собрать картинку и подтвердить выбор.

Есть одно ограничение: один голос с IP-адреса в сутки. Возрастных табу нет, регистрации и платы не предусмотрено.

При поддержке Тюмень сможет обогнать и Челябинск, который сейчас занимает 9-е место с 17,3 голосами.

Екатеринбург сейчас на 24-й строке, Курган – на 44-й, Салехард – на 48-й.

В тройке лидеров Владивосток, Севастополь и Нальчик. Итоги 2024 года будут подведены 31 декабря, сообщает Вслух.ру.