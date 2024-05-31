113 проектов НКО получили гранты в Тюменской области

12:23 31 мая 2024
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113 проектов победили в нашем конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, такое решение принял экспертный совет.  

Среди обладателей грантов – проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и других районов области (список здесь). 

Общая сумма грантовой поддержки в 2024 году – свыше 88,5 млн рублей. Особое внимание в Год семьи проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. По этому направлению гранты на сумму более 19 млн рублей получат 26 организаций. 

Губернатор пожелал общественникам успешной работы на благо земляков.

 на фото встреча с победителями конкурса грантов Губернатора Тюменской области в 2023 году

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