113 проектов НКО получили гранты в Тюменской области

113 проектов победили в нашем конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, такое решение принял экспертный совет.

Среди обладателей грантов – проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и других районов области (список здесь).

Общая сумма грантовой поддержки в 2024 году – свыше 88,5 млн рублей. Особое внимание в Год семьи проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. По этому направлению гранты на сумму более 19 млн рублей получат 26 организаций.

Губернатор пожелал общественникам успешной работы на благо земляков.

на фото встреча с победителями конкурса грантов Губернатора Тюменской области в 2023 году