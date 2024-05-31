Тюменскую версию истории про Руслана увидит вся страна

Сегодня на портале "Культура.РФ" покажут оперу "Руслан и Людмила" в исполнении коллективов Тюменской филармонии и музыкального театра Республики Карелия - об этом сообщила на свой странице в соцсетях директор областного департамента культуры Елена Майер. Начало трансляции - в 20 часов по тюменскому времени.

По результатам конкурса Минкультуры России спектакль вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году! Художественный руководитель проекта — Юрий Медяник.

Премьера для тюменского зрителя состоялась 25 мая. Оперой "Руслан и Людмила" завершился фестиваль, посвященный 220-летию Михаила Глинки, и блестящий, насыщенный сезон Тюменского филармонического оркестра.

"Легендарное творение Глинки вдохновляет поколения ценителей музыки по всему миру! Нашему оркестру, Хоровой капелле и солистам из Карелии удалось передать главную идею оперы о всепобеждающей любви, сохранить яркие музыкальные образы. И в то же время привнести в спектакль свое неповторимое звучание",- пишет Елена Майер.

Она призналась, что с нетерпением ждет трансляцию и приглашают к просмотру жителей всей России.