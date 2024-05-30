Памятник легендарному разведчику открыли в Ялуторовском районе

Памятник Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову открыли в Ялуторовском районе.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что имя легендарного разведчика носит школа в селе Памятное. Там и установлен новый бюст. Старый памятник, который стоял во дворе школы с 1968 года, передан в местный музей.

В церемонии открытия приняли участие ветеран ФСБ Александр Иванов, ученица 7 класса София Матасова и глава района Андрей Гильгенберг.

"Легендарный разведчик Николай Кузнецов когда-то отдал свою жизнь за то, чтобы над нами было яркое солнце и мирное небо. Мы должны равняться на таких героев!" — отметил глава муниципалитета.