Памятник легендарному разведчику открыли в Ялуторовском районе

09:00 30 мая 2024
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Памятник Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову открыли в Ялуторовском районе. 

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что имя легендарного разведчика носит школа в селе Памятное. Там и установлен новый бюст. Старый памятник, который стоял во дворе школы с 1968 года, передан в местный музей. 

В церемонии открытия приняли участие ветеран ФСБ Александр Иванов, ученица 7 класса София Матасова и глава района Андрей Гильгенберг.

 "Легендарный разведчик Николай Кузнецов когда-то отдал свою жизнь за то, чтобы над нами было яркое солнце и мирное небо. Мы должны равняться на таких героев!" — отметил глава муниципалитета.

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