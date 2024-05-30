В Тюмени заработала горячая линия по защите прав туристов

Горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристских услуг в связи с наступлением сезона массового отдыха проводится до 7 июня управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".
Специалисты ответят на вопросы тюменцев по качеству и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма.
Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-34-56, 69-67-83.
Часы работы горячей линии: Понедельник - Четверг: 09:00 - 18:00; Пятница: 09:00 - 16:45; Перерыв: 13:00 – 13:45.
В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" можно обратиться по телефону: 8 (3452) 68-48-94.
Часы работы горячей линии: Понедельник - Четверг: 08:00 - 17:00; Пятница: 08:00 - 14:30; Перерыв: 12:00 - 12.30.
Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления:
- Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах - 8 (34546) 2-51-59
- Территориальный отдел в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах - 8 (34542) 9-03-46, 9-03-48;
- Территориальный отдел в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах - 8 (34551) 2-30-60;
- Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах - 8 (34553) 4-19-08;
- Территориальный отдел в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах - 8 (3456) 24-68-89, 24-09-46.
Часы работы горячих линий в территориальных отделах:
Понедельник - Четверг: 08:00 - 17:00; Пятница: 08:00 - 15:45; Перерыв: 12:00 - 12:45.
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