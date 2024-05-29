Более 90 тысяч тюменцев вакцинировано против клещевого энцефалита

13:54 29 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 92889 человек, из них 59942 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 32947 - дети до 14 лет.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Еще можно успеть привиться по ускоренной схеме, состоящей из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024