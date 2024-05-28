Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с паводком в регионе

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в период паводка.

Исследовано 6055 проб воды, включая 1218 проб из водоисточников, 1696 перед поступлением в распределительные сети и 3141 из разводящей сети. В мобильной лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ исследовано 776 проб воды на различные вирусы.

Обеспечивается подвоз воды в населенные пункты Казанского и Абатского районов с ежедневным лабораторным контролем.

Продолжается контроль за организацией питания, питьевым режимом и условиями пребывания в 6 пунктах временного размещения. Для лабораторных исследований отобрано 509 проб готовых блюд и пищевых продуктов, а также 420 проб воды.

Проведена дезинфекция 330 домовладений, 4 социальных объектов, дератизация на площади 65,82 га. Привито 38921 человек от вирусного гепатита А.