Чувашский "Акатуй" пройдет в Тюменском районе

Жителей и гостей Тюменской области ждет уникальная программа, множество сюрпризов и подарков. Национальный колорит будет представлен на стыке времен исконных традиций культуры, искусства, спорта, гастрономии, ремесел чувашей.

На территории села Горьковка Тюменского района 8 июня при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области и администрации Тюменского муниципального района пройдет Областной чувашский праздник "Акатуй-2024".

Акатуй - один из самых важных национальных праздников чувашского народа. Красивая традиция воспевает любовь к родной земле и нелегкому труду аграриев и работников сельского хозяйства. В переводе "ака" означает сев, "туй" – свадьба. Главные герои этой символической свадьбы - соха и земля, "повенчавшиеся" во время весенней крестьянской страды.

Издревле чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в хоровод и спеть любимые песни, устраивали спортивные соревнования: керешу – традиционная чувашская борьба на поясах, бег, народные забавы. В день "Акатуя" готовили любимые блюда и напитки национальной кухни - варили пиво и суп шурпе.

Тюменский "Акатуй" сохранит каждую из этих традиций. Чувашский хлебосольный и гостеприимный праздник объединит на своих площадках людей разных национальностей и вероисповеданий в атмосфере мира, дружбы и добрососедства.

Начало мероприятия - в 11:00. Его гостей ждут как традиционные площадки, так и сюрпризы от организаторов.

На центральной сцене в режиме нон-стоп пройдут выступления национальных коллективов Тюменской области и Республики Чувашии. Посетители "Акатуя" смогут продегустировать национальные блюда чувашской кухни. В стилизованных аутентичных подворьях можно познакомиться с семейными традициями и обрядами чувашей.

Мероприятие проводится в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, а также в рамках Года семьи, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 22.11.2023 N 875, и является составной частью мероприятий по сохранению, изучению и развитию традиционной народной культуры, укреплению института семьи, семейных ценностей и отношений, а также реализации в различных современных культурных формах, народных традициях и обычаях.

Фото - Комитет по делам национальностей Тюменской области