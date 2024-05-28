Выпускной для курсантов и юнармейцев региона пройдет на Исторической площади

Курсанты системы добровольной подготовки к военной службе завершили обучение. 30 мая в Тюмени у них состоится выпускной. Мероприятие начнется в 13:00 на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" по адресу: ул. Ленина, 2.

Торжественная церемония пройдет не только для курсантов регионального центра "Аванпост" и юнармейцев, но и для выпускников из других муниципалитетов Тюменской области. Там им вручат свидетельства об окончании обучения. Кроме того, ребят, проявивших себя, наградят знаками "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" и "Юнармейская доблесть".

Также в мероприятии примет участие знаменная группа курсантов первого года обучения, им выпускники торжественно передадут копию боевого знамени 38-го Тобольского пехотного полка. Эту традицию сохраняют в стенах центра уже много лет. Знамя для курсантов - это символ воинской доблести предков и верности историческим традициям.

За период обучения курсанты занимались огневой, строевой, физической, медицинской, тактической, инженерной, штурмовой, воздушно-десантной, высотной подготовкой, изучали военную топографию и много сил вложили в тренировки по военно-прикладным видам спорта. Каждому из них не просто так досталось форменное обмундирование, курсанты сдали квалификационный экзамен. Не раз отправлялись на суточные полевые выходы даже в самую холодную погоду и принимали участие в региональных и всероссийских мероприятиях и соревнованиях, успешно отстаивая честь Тюменской области.

Фото - "Аванпост"