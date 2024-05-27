Полицейские Югры провели массовые посадки

В пригороде Ханты-Мансийска высадили уже пятый в окрестностях окружной столицы "Сад памяти". В посадке деревьев приняли участие сотрудники аппарата УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, а также ветераны органов внутренних дел и члены семей сотрудников.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, более 300 участников акции пополнили лесной фонд Югры шестью тысячами саженцев сосны обыкновенной в честь памяти о великом подвиге советского солдата.
Во время посадки саженцев оркестр Культурного центра УМВД России по ХМАО-Югре исполнил композиции военных лет, такие как "День Победы", "Катюша", "Майский вальс" и другие.
Стоит отметить, что акция "Сад памяти" ежегодно проводится в России с 2020 года. Ее цель – создать 27 миллионов зеленых памятников каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны.
Фото пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре
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