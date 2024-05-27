В День России в Тюмени состоится этнофестиваль "Мост Дружбы"

Полюбившийся жителям Тюменской области фестиваль "Мост дружбы" пройдет в рамках празднования Дня России и Года Семьи.
Торжественное открытие фестиваля начнется 12 июня на площади 400-летия Тюмени в 12:00. Лидеры национально-культурных объединений, артисты и зрители исполнят Гимн России.
В течение дня все желающие смогут посетить настоящий чум, юрту и другие национальные жилища народов Тюменской области, познакомиться с рецептами приготовления плова, принять участие в народных играх и мастер-классах.
На главной сцене выступят творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области.
Областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проводится в соответствии с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации с целью укрепления единства российской нации, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.
Фото - комитет по делам национальностей Тюменской области
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