В День России в Тюмени состоится этнофестиваль "Мост Дружбы"

Полюбившийся жителям Тюменской области фестиваль "Мост дружбы" пройдет в рамках празднования Дня России и Года Семьи.

Торжественное открытие фестиваля начнется 12 июня на площади 400-летия Тюмени в 12:00. Лидеры национально-культурных объединений, артисты и зрители исполнят Гимн России.

В течение дня все желающие смогут посетить настоящий чум, юрту и другие национальные жилища народов Тюменской области, познакомиться с рецептами приготовления плова, принять участие в народных играх и мастер-классах.

На главной сцене выступят творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области.

Областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проводится в соответствии с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации с целью укрепления единства российской нации, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

Фото - комитет по делам национальностей Тюменской области

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