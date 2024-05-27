Восемь проектов СО НКО Тюменской области получат поддержку на общую сумму 5 млн рублей в 2024 году

В регионе подвели итоги конкурса субсидий на реализацию проектов в области культуры и искусства среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего поступило 15 заявок. Были отобраны победители в каждой из восьми номинаций.

Проекты значимые и актуальные:

• Региональный конкурс "Книга года" выявит лучшие социально значимые произведения и будет популяризировать региональную литературу.

• Проект "PRO ремёсла детям" позволит организовать выставку ремесленных работ мастеров региона и на открытых ремесленных занятиях обучит ремеслу детей.

• Проект "Наше наследие: Традиционный песенный фольклор" поможет муниципальным творческим коллективам окунуться в самобытный мир локального фольклора и популяризировать это достояние.

• Конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" выявит лучших мастеров, художников, пиар-менеджеров, фотографов, других специалистов, занимающихся сохранением и передачей традиционного косторезного промысла.

• "Фестиваль "Лаборатория для музыкантов M'uzLab" поддержит молодых музыкантов, которые создают авторский материал и ищут свою аудиторию слушателей.

• Проект "Лаборатория креативного развития" – это комплекс мероприятий, нацеленных на создание условий для развития креативного мышления и формирования навыков разработки креативных проектов в сфере культуры.

• Проект "Креативная лаборатория "Наш Бренд" направлен на продвижение региональных культурных брендов на основе объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

• Региональный культурно-исследовательский проект "Сообщество лидеров культуры Тюменской области" поможет выявить и поддержать лидеров культуры региона, инициирующих и реализующих проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий.