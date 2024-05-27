"Аванпост" приглашает тюменцев на день открытых дверей 1 июня

13:20 27 мая 2024
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Гостей регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания познакомят с учебными точками, образовательными программами, педагогами и воспитанниками. В информационном центре Тюменской области  отметили, что в ходе мероприятия состоятся показательные выступления курсантов по рукопашному бою и фланкировке казачьей шашкой.

Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни и сделать памятные фотографии на тематической фотозоне. Все начнется в 12 часов дня.

Кстати, приемная кампания в центр "Аванпост" стартует 17 июня. На обучение приглашаются дети от 10 лет.

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