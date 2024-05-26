В Тобольске пройдет открытие летнего сезона в Аптекарском саду

1 июня с 15:00 до 18:00 в Аптекарском саду пройдет праздничный фестиваль в честь Дня защиты детей. Гости пройдут мастер-классы, поучаствуют в викторине и посмотрят семейный спектакль.

В день открытия ежегодной летней площадки жители города смогут поучаствовать в мастер-классе по лепке из полимерной глины, а также нарисовать картину вместе со своей семьей.

В финале фестиваля пройдет интерактивная викторина для родителей "Это мой ребенок". Семья, которая наберет наибольшее количество баллов, получит в подарок сертификат на семейную фотосессию. Также состоится показ семейного моноспектакля в жанре сторителлинга "Невидимый слон". При участии одной актрисы зрители узнают о том, как можно найти общий язык друг с другом, даже если у всех разные интересы. На протяжении фестиваля будет работать игровая зона для детей, сообщает АиФ-Тюмень.

— Команда нашего мультицентра снова возвращается в Аптекарский сад, чтобы провести для жителей и гостей Тобольска незабываемые события, объединить сообщества города и создать уютную атмосферу. Тоболяки смогут поучаствовать в активностях и увлекательных мероприятиях в течение всего лета. Наш первый фестиваль станет началом сезона, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.