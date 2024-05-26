Тюменские автоинспекторы усилят профилактическую работу

Сотрудники ГИБДД проведут дополнительную профилактическую работу на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области в преддверии периода летних отпусков.

Автоинспекторы вместе с представителями "Уралуправтодорора" вручат водителям памятки и листовки, информирующие об опасных нарушениях ПДД и соблюдении правил безопасности при следовании на дальние дистанции.

"Госавтоинспекция предпринимает вместе с органами власти дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах, - отметил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - в преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях за счет экипажей специализированного взвода, выезжающих на самые аварийные участки для оказания помощи".

Интенсивность движения по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в районе Тобольска сейчас составляет более 9 тысяч автомобилей в сутки, по федеральной автодороге Тюмень-Омск в районе Ишима – почти 3 тысячи автомобилей. В ближайшее время эти показатели могут вырасти более, чем на треть за счет отпускников, проезжающих транзитом через территорию региона. Автоинспекторы стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах, сообщают в ГИБДД Тюменской области.