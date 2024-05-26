Педиатр рассеяла мифы о пробе Манту

Что такое проба Манту, и являются ли опасения родителей обоснованными, рассказала врач-педиатр городской поликлиники №6 Марина Жаркова.

Специалист объяснила, что проба Манту – это не прививка, а диагностический тест для выявления повышенной чувствительности организма к микобактериям туберкулеза. Она содержит в себе туберкулин – очищенный фильтрат смеси убитых нагреванием культур микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов. Поэтому препарат безопасен для людей, им нельзя заразить или вызвать заболевания туберкулезом.

Марина Жаркова рекомендует после постановки Манту вести обычный образ жизни. Можно употреблять все привычные продукты, поскольку они не повлияют на присутствие туберкулеза в организме. Если на место инъекции попадает вода – это не страшно. Его можно аккуратно промокнуть салфеткой. Но расчесывать место инъекции и тереть его мылом и мочалкой действительно не стоит.

Аллергикам и лицам с другими хроническими заболеваниями реакция Манту в период обострения, по словам специалиста, не проводится. Во время ремиссии необходимости в приеме каких-либо препаратов для подготовки к пробе Манту не требуется, если иное не было рекомендовано профильным специалистом, сообщает Тюменская область сегодня.