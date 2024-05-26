Тюменская молодежь может отправиться на форум "Область будущего" в Липецке

15 июля в Липецкой области стартует Всероссийский образовательный молодежный форум для представителей IT-сферы. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 2 июня.

Принять участие в форуме могут молодые люди от 14 до 35 лет, имеющие опыт в разработке цифровых продуктов и заинтересованные в развитии компетенций в сфере IT, сообщает КП-Тюмень.

Участники смогут стать соавторами создания технологической среды и приложений по совершенствованию цифрового мира, искусственного интеллекта, безопасности и инноваций в цифровой среде. Начинающие IT-специалисты — познакомятся со сферой.

— В век информационных технологий IT-специалисты становятся все востребованнее: в вузах запускают новые элективы, открываются различные обучающие курсы. На форуме молодые специалисты прокачают свои знания, а те, кто только пробует себя в сфере — определятся с направлением, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Участников ждут три профильные смены:

— с 15 июля по 4 августа пройдет смена "Первые в IT" для представителей Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", заинтересованных в развитии компетенций в сфере IT-технологий;

— с 23 по 26 июля — смена "IT-ГОРОД" для специалистов области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python, JavaScript, PHP, Dart и Java-разработчиков, а также начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов;

— с 30 июля по 2 августа — смена "IT-ИСКУССТВО" для представителей индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR — разработчиков, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн-дизайнеров, геймдизайнеров, а также представителей творческой IT-индустрии и разработки игр.