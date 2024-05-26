Зарплаты преподавателей Тюменской области выше общероссийского показателя

По данным Росстата, в 2023 году в Тюменской области уровень зарплаты преподавателей на третьем месте в УрФО и выше среднего по стране.

Учителя в Тюменской области в среднем зарабатывали 57 тыс. 709 руб. Традиционно по зарплатам лидируют ЯНАО и ХМАО-Югра, где педагогам общего образования платили 128 тыс. 14 руб. и 89 тыс. 134 руб. соответственно.

В Свердловской области средний заработок составил 54 тыс. 237 руб, в Челябинской — 45 тыс. 703 руб., в Курганской — 41 тыс. 525 руб.

В среднем по России учителя зарабатывали 55 тыс. 633 руб. Чуть меньше — 54 тыс. 301 руб. - педагоги дополнительного образования. При этом в Тюменской области в среднем платили 58 тыс. 815 руб., в УрФО — от 41 тыс. 481 руб. до 137 тыс. 517 руб.

Преподаватели учреждений среднего профессионального образования (СПО) в федеральном округе получали от 41 тыс. 959 руб. до 130 тыс. 332 руб., в России — 54 тыс. 926 руб. В Тюменской области средний заработок составил 59 тыс. 760 руб. При этом не учитывались надбавки за кураторство 5000 рублей в месяц.

Преподаватели вузов в Тюменской области в среднем получали 115 тыс. 910 руб., это второе место после ХМАО-Югры с показателем 178 тыс. 638 руб. Однако ниже общероссийского показателя — 124 тыс. 946 руб., сообщает Вслух.ру.