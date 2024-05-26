Масштабные работы на сетях проведут в Уватском районе

В Уватском районе завершился отопительный сезон. - Погода в этом году непредсказуемая, никто точно не скажет, в каких числах осенью наступят низкие температуры и начнется отопительный сезон, поэтому времени на раскачку нет, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков. - Уже в мае начнем первые работы, которые продолжатся все лето: промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных.

- Главным итогом отопительного сезона считаю то, что обошлись без серьезных аварий, а те небольшие, которые возникали, наши коммунальщики ликвидировали в кратчайшие сроки. На лето планы большие. Замена в селах насосов на водозаборах, ремонты станций водоочистки и водонапорных башен. С каждым годом растет и сама протяженность сетей ЖКХ. Сейчас она составляет около 70 километров, будет еще больше, разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство водопровода на одной из улиц в поселке Туртас, - добавил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.