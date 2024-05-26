Когда лучше заняться посадкой картофеля

О подготовке семенного картофеля к посадке рассказывает главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена.

В первую очередь готовим семена, имеющийся посевной материал - проращиваем. Такие клубни, попадая в прогретую почву, сразу трогаются в рост, всходы появляются выровненные, дружные. На посадку следует выбирать не крупные клубни, в диаметре 4-5 см.

Что может произойти, если мы посадим картофель в холодную, не прогретую почву? Растения будут испытывать стресс, и в этом случае начнут образовывать молодые клубеньки, без наращивания зеленой ботвы. Урожай может быть потерян полностью!

Почву под посадки необходимо готовить с осени, лучше, если это будет отвальная вспашка, а весной – культивация.

В последнее время распространенным способом борьбы с колорадским жуком и проволочником стал химический способ обработки клубней картофеля, перед посадкой, препаратом Престиж или его аналогами. Защитное действие препарата от вредителей сохраняется в течение 40 дней. Если же проводить обработки, рекомендованными средствами защиты растений, по вегетации (по зеленой ботве), то период защитного действия препаратов составляет 20 дней. В зависимости от фенологии развития колорадского жука, а он может развиваться в двух поколениях, таких обработок, за сезон, возможно, потребуется две, сообщает АиФ-Тюмень.