Как получить хороший урожай земляники, рассказали тюменцам

Сорта должны соответствовать климатическим условиям, быть устойчивыми к перепадам температур и давать вкусные ягоды.

- Весной после зимы с грядок нужно все убрать, если утепляли с осени. Хорошо прорыхлить всю грядку на глубину 4-5 см. Рекомендую вокруг кустов снять землю, так как там могут находится насекомые-вредители. Около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему и не засыпать сердечки кустов, - говорит агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Степина Наталья. - Проведите мульчирование земляники, мульча защищает ягоды от контакта с землей, снижает риск гнили, сохраняет влагу и конечно препятствует росту сорняков. В качестве мульчи можно использовать солому, листовую землю, сухую траву, опилки, сосновую хвою.

После зимы ягода в первую очередь нуждается в азотном питании. Лучше всего для азотной подкормки подойдет раствор мочевины. В середине мая до начала цветения земляники, нужно дать кустикам фосфорно-калийное питание, которое необходимо для цветения и формирования ягод. Очень хорошим удобрением может послужить древесная зола, которая содержит фосфор и калий, необходимые землянике для правильного роста и формирования высокого урожая.

В начале лета до цветения, нужно провести обработку растений от грибных заболеваний биопрепаратами, которые не повредят будущему урожаю (универсальное-"Фитоверм").

Также нужно обеспечить землянику регулярными и обильными поливами (1-2 раза в неделю) весь сезон. Особая потребность во влаге – перед цветением. В период созревания ягод земляники важно поливать только почву, не попадая на листья, чтобы не вызвать развитие серой гнили. После плодоношения можно и по листьям, сообщает Мегатюмень.