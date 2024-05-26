На следующей неделе школьники сдадут обязательные ЕГЭ

Для получения аттестата 11-классники должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Обязательные дисциплины выпускники Тюменской области сдадут на следующей неделе.

28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, который продлится 3 часа 30 минут. Для подтверждения освоения школьной программы надо набрать минимум 24 балла, для поступления в вузы — 40 баллов.

Претендующим на серебряную медаль нужно получить не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету, на золотую медаль — не менее 70 баллов. Это кроме "пятерок" в аттестате.

ЕГЭ по математике пройдет 31 мая. Для поступления в вузы на технические, инженерные, ИТ-специальности необходим профильный уровень, экзамен продлится 3 часа 55 минут. Для получения аттестата надо набрать не меньше 27 баллов, для поступления в вузы — от 39 баллов.

ЕГЭ по математике базового уровня сдадут будущие специалисты гуманитарного профиля, экзамен нужен только для получения аттестата и будет оцениваться по пятибалльной системе. Экзамен продлится 3 часа. Свои результаты выпускники узнают до 14 июня, сообщает Вслух.ру.