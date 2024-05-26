Пациенту с тяжелой пневмонией помогли врачи

В тобольской Областной больнице № 3 помогли мужчине, поступившему с сильной болью в груди.

Обследования выявили множественные скопления жидкости в плевральной полости. Она сдавливала легкое, что нарушало газообмен. Из-за гнойного воспаления риски сепсиса и фиброза были чрезвычайно высоки. Пациенту грозила потеря легкого и ему срочно требовалась операция.

В связи с сопутствующими заболеваниями и чрезвычайно низким уровнем иммунитета, вмешательство могло усугубить ситуацию. Оценив все риски, хирурги Мустахим Сатывалдаев и Антон Шадрин приняли решение оперировать, чтобы сохранить легкое.

Радикальное и технически сложное вмешательство предполагало удаление плевральных спаек, которые сформировали множественные отдельные гнойные полости в грудной клетке. Затем поверхность легкого нужно было освободить от утолщений и рубцов, которые ограничивали его нормальное функционирование, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

— Операция длилась около часа. Нам удалось высвободить легкое и оно вновь смогло нормально работать. Боль и воспаление также уменьшились. После вмешательства мужчина провел в стационаре больше месяца. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, — поделился результатами лечения торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев.