Тюменский резчик по дереву изготавливает уникальные игрушки

Тимофею Ишимцеву, резчику по дереву 26 лет, из которых 4 он полноценно работает с деревом. Это и столярные работы, и плотницкие и, конечно, резьба. А с начала этого года Тимофей активно начал развивать свою мастерскую и свой бренд игрушек.

В резьбу Тимофей пришел интересной дорогой – через диплом программиста и настольные игры. На первом курсе университета его зацепила резьба, и он пошел на занятия к Святославу Шитову в ДК "Водник", сообщает Тюменская область сегодня.

Молодой мастер отмечает, что в резьбе и в традиционном столярном деле эффект от работы колоссальный – когда острой стамеской снимаешь стружку по податливому материалу, остается идеально гладкий блестящий срез. Дерево как материал, по его словам, – вещь интересная во всех отношениях. К нему нужен особый подход и в оснащении мастерской, и в знаниях и технике, и даже моральный настрой должен быть правильный.

– Дерево всегда живет, причем буквально. Оно впитывает и отдает влагу, сжимается и расширяется – двигается. В мире нет и быть не может двух одинаковых кусков дерева. Каждый кусок дерева подходит исключительно для определенной работы. Например, мастеру надо собрать стул, он смотрит на доски, которые у него есть, и видит: этот кусок пойдет на ножки, вот этот на царги, из этих можно сделать сидушку. И никак иначе. Сделаешь все, как надо, и стул простоит лет 30 без проблем. Будешь бить об пол – при желании не сломаешь. А если подберешь детали неправильно, все рассохнется и потрескается, – объяснил Тимофей.