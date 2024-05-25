Тюменцев научат писать творческие проекты

Прием заявок на образовательную программу конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" начался в Тюмени. Регистрация проходит в группе "Космос" | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте". Подать заявку можно до 16 июня включительно.

С 17 июня по 15 июля в Молодежном театральном центре "Космос" тюменцев научат создавать творческие проекты. Эксперты поделятся с участниками знаниями по семи направлениям: проектный менеджмент, бюджетирование проекта, авторское право, разработка креативных концепций, эмоциональный интеллект, работа с документацией и работа с командой, сообщает Мой-портал.ру.

На основе полученных знаний тюменцы смогут оформить свою идею в проект и подать его на участие в конкурсе поддержки "ЦЕХ" с 15 по 26 июля. Защита перед экспертным советом пройдет с 1 по 6 августа. Участники образовательной программы получат преимущество на защите своих идей — дополнительные баллы.

"В этом году нам удалось расширить и углубить образовательную часть "ЦЕХа". На каждом направлении участники не просто погрузятся в темы через лекции, но еще и на практике закрепят знания о том, как оформить идею и получить средства на ее реализацию", — поделилась Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".