Юные активисты стали волонтерами для детей с инвалидностью

Летом на одной площадке в "Роднике" встречаются здоровые дети и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

В центре создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники и др. Это атмосфера добра и внутренняя готовность специалистов центра к работе с особыми детьми — адаптация образовательных программ, умение педагогов вовлечь в групповую работу всех ребят.

В этом сотрудникам "Родника" с удовольствием помогают ребята из "Движения Первых". Включившись в волонтерскую работу, они провели для детей с инвалидностью интерактивную танцевальную программу. Готовились накануне, выбирали костюмы и писали сценарий. Для родителей, которые приехали на реабилитацию, начинания Первых — это хорошая возможность отдохнуть и переключиться.

"Ребята все очень милые, выполняли задания и очень старались, — рассказывает Полина Курочкина, активистка Движения Первых. — Дети долго не хотели нас отпускать, обнимали".

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).