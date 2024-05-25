Как правильно выбрать диван, рассказала эксперт

От того, какие функции предмет интерьера будет выполнять, зависит размер и свойства, - поясняет арт-директор студии дизайна интерьера "ДИЗАЙН TO LIFE" Екатерина Островская.

– Чтобы оценить качество дивана и его возможности, проверяем каркас, наполнитель и обивку, а также механизм трансформации. Каркас может быть изготовлен из дерева, ЛДСП или металла, – отметила специалист.

Она добавила, что деревянный каркас отличается надежностью и прочностью, с долгим сроком службы. Стоимость такого дивана будет зависеть от качества древесины и степени ее просушки. Некачественно просушенное дерево со временем может деформироваться и начинает неприятно скрипеть.

Каркас из ЛДСП – самый бюджетный вариант. У него недолгий срок эксплуатации.

Металлические каркасы очень прочные и отлично подходят для интерьеров в современном стиле, лофт. При покупке стоит обратить внимание на качество сварки каркаса и самого металла, сообщает Тюменская область сегодня.

– Что касается наполнителя, это может быть поролон и пенополиуретан, а также пружинные системы. Первые два варианта не самые дорогие, но не очень долговечны и со временем при постоянном использовании могут проседать. Пружины и, например, латексный наполнитель поведут себя гораздо лучше. В случае с латексом, это еще и плюс в копилку экологичности: гипоаллергенный материал не задерживает влагу – значит, не появится плесень, – пояснила Екатерина Островская.