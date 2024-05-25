Тюменские казаки отправятся на слет в Ставропольский край

24 сентября в Центре знаний "Машук" стартует V Всероссийский форум (слет) казачьей молодежи. Зарегистрироваться можно до 24 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Событие объединит более 150 представителей казачьих сообществ и объединений казаков от 14 до 35 лет со всех регионов России и стран зарубежья. Тема форума в этом году — развитие кадрового потенциала казачьей молодежи и казачьего молодежного движения. Главное направление слета — поддержка участников специальной военной операции и их интеграция с казачьим молодежным сообществом.

На форуме для участников выступят спикеры: руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, атаманы и командиры казачьих добровольческих подразделений, а также эксперты в сфере казачества и специалисты казачьей культуры, сообщает Мегатюмень.