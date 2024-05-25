Бойлер может стать причиной возгорания

Исполнительный директор некоммерческого партнерства управляющих многоквартирными домами "Народный дом" Александр Усов рассказал, что в старых домах до 80 года постройки проложена алюминиевая проводка. Она рассчитана на нагрузку в 3-4 киловатта, но из-за большого количества техники жильцы потребляют все 7-9 киловатт. Водонагреватель только усилит нагрузку на проводку, поэтому для его установки потребуется разрешение от УК.

"Если к этой нагрузке добавить еще и бойлер, который за короткое время должен нагреть воду, произойдет замыкание проводки, которая может привести пожару. Помимо этого, есть риск оставить без воды весь дом, ведь если забыть выключить водонагреватель после подачи горячей воды, нарушится ее циркуляция и в системе может произойти сбой", — отмечает эксперт.

Стоимость бойлера варьируется от 5 до 80 тысяч рублей — дешевле всего обойдутся проточные, дороже — газовые и косвенного нагрева объемом в 30-80 литров, сообщает АиФ-Тюмень.