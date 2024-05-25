Тюменский врач обнаружил у пациентки редкую форму рака

Специалисты тюменского Медицинского консультативно-диагностического центра помогли выявить у пациентки на начальной стадии редкую форму рака - медуллярный рак щитовидной железы.

Новообразование развивается из специфических клеток щитовидной железы, вырабатывающих кальцитонин. Вначале недуг может протекать бессимптомно, но затем могут появиться кашель, одышка, осиплость (охриплость) голоса и увеличение лимфатического узла шеи.

В январе на прием к врачу-эндокринологу МКДЦ Мадлене Соломонян пришла 35-летняя пациентка. Биопсия узла щитовидной железы показывала доброкачественный процесс. Но исследование на содержание онкомаркера в крови, назначенное эндокринологом МКДЦ, свидетельствовало о повышении уровня кальцитонина в 2 раза.

Учитывая возраст пациентки и результаты исследования, эндокринолог заподозрила начальную стадию медуллярного рака щитовидной железы и рекомендовала ей повторно пройти пункционную биопсию. Врачу пришлось разъяснять женщине серьезность ситуации и убеждать ее в необходимости дальнейшего обследования. Опасения эндокринолога подтвердились и женщину направили к врачу-онкологу и в скором времени ей провели операцию по удалению злокачественной опухоли, сообщает Александра Пахомова, пресс-секретарь ГАУЗ ТО "МКДЦ".

Сейчас пациентка отмечает улучшение самочувствия, продолжает проходить заместительную гормональную терапию, а также постоянно наблюдаться у врача-онколога и врача-эндокринолога по месту жительства.

"Этот случай из реальной врачебной практики - яркий пример того, что даже самые серьезные заболевания на ранних стадиях бывает сложно распознать из-за отсутствия специфических жалоб и симптомов", - поделилась Мадлена Соломонян.