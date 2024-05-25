Услуги зарубежного туризма дорожают в Тюменской области

По данным Тюменьстата, более 14 млрд рублей в месяц тратят жители Тюменской области на различные услуги. В первом квартале 2024 года общий платеж за них составил 44 млрд 266,5 млн рублей.

По сравнению с декабрем больше всего подорожали услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта — на 23,7% и 13,9% соответственно.

На 2-3% стали дороже правовые (на 3,4%), образовательные и медицинские (2,3%), бытовые и телекоммуникационные (2,2%).

Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду жилья, в первом квартале стали дороже на 0,8%. На 0,1% подешевели услуги организаций культуры, сообщает Вслух.ру.