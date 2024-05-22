Эшелон Победы прибыл на станцию Тобольск

На железнодорожной станции "Тобольск" встретили уникальный исторический эшелон Победы во главе с локомотивом-тружеником - паровозом серии ЛВ, санитарным вагоном, в котором в годы войны перевозили раненых, делали операции, и вагоном-теплушкой.

Проект исторической реконструкции Эшелон Победы реализует Свердловская железная дорога при поддержке муниципальных органов власти. "Полевая кухня с "фронтовой" кашей, экскурсия в вагонах поезда и кабине машиниста, выступление артистов - не развлекательная программа, а мероприятие, направленное на патриотическое воспитание граждан. Нужно обязательно об этом помнить", - подчеркнул глава города Максим Афанасьев.

В этом году Тобольск впервые вошел в общую экспозицию исторического эшелона. В вагоне Памяти можно увидеть экспозицию, посвященную подвигу тоболяков, которые внесли огромный вклад в общее дело Победы. Помощь в формировании экспозиции оказали медицинский колледж им. В. Солдатова, школа №1, школа №14, школа №15.