Семья - это мощная поддержка и стимул для роста

Ведущий консультант отделения Кадрового центра "Работа России" по Уватскому району Марина Телегина яркий пример человека, гармонично совмещающего профессиональный успех и семейное благополучие.

Она посвятила себя работе в сфере занятости и в течение 27 лет оказывает помощь в поиске работы и организации самозанятости жителям Уватского района.

За свой многолетний и добросовестный труд Телегина удостоена почетных грамот от губернатора Тюменской области и главы Уватского муниципального района, а также благодарностью Министерства труда и социальной защиты РФ.

Марина переехала в Уват из Амурской области, чтобы работать бухгалтером на местном заводе, где встретила свою судьбу — Михаила. В семье родилось шестеро детей, которых супруги вырастили трудолюбивыми и достойными людьми. Сыновья пошли по стопам отца, связав свою жизнь с вождением, а дочери в большей степени избрали профессии, связанные с бухгалтерией и делопроизводством.

Однако как бы ни была счастлива и успешна жизнь женщины, испытаний и потерь избежать не удалось. Три года назад Марина потеряла супруга, с которым прожила 38 счастливых лет. С болью утраты ей помогают справиться дети, внуки (их уже десять) и любимая работа, ставшая для нее вторым домом. Марина является не только опытным консультантом, но и мудрым наставником для молодых коллег, являясь примером в профессиональной деятельности и в личной жизни.

История Марины Телегиной - это пример того, как достичь баланса между профессиональным развитием и семейным благополучием. Она вдохновляет тех, кто стремится к успеху во всех сферах жизни, демонстрируя, что для этого нет непреодолимых препятствий.