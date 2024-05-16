Какие сервисы доступны тюменцам в разделе "Здоровье" на госуслугах?

На Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе "Здоровье" гражданин может записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике, найти свой сертификат о вакцинации или записаться на углубленную диспансеризацию после COVID-19. На любую из услуг можно записаться без визита в регистратуру: запись оформляется в Личном кабинете пациента в несколько кликов.

Наиболее популярные услуги раздела "Здоровья":

Запись на прием к врачу. Услуга поможет записать к врачу себя, ребёнка или другого человека, к примеру, родственника. Записаться можно всего в несколько кликов, для этого выберите врача из списка, дату и время посещения. Информация о записи будет в доступна на госуслугах.

Вызов врача на дом. Услуга поможет Вам вызвать врача, чтобы получить медицинскую помощь на дому или открыть больничный. Но в случае, если нужна экстренная или неотложная помощь, то необходимо вызвать экстренные службы по телефону 112 или 103.

Прикрепление к поликлинике. Чтобы вы могли получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, необходимо прикрепиться к поликлинике. Для этого на госуслугах просто выберите удобную для вас поликлинику. Чтобы посмотреть прикрепление к поликлинике и информацию о ней, нужно зайти в сервис "Сведения о прикреплении к медицинской организации" и ввести 16 цифр с лицевой стороны полиса.

Управление полисом ОМС. Сервис помогает управлять не только своим полисом, но и полисом ребенка. Например, удобно воспользоваться данным сервисом, при необходимости изменить регион страхования или страховую компанию, также сервис будет полезен для получения цифрового полиса впервые.

Сведения об оказанных медицинских услугах. Справка содержит в себе следующие сведения: наименование медицинской организации (где оказывалась услуга), период, вид, условия и наименование оказанной медицинской услуги и стоимость законченного случая лечения. Для того чтобы воспользоваться сервисом, потребуется полис ОМС нового образца. Полис старого образца и временное свидетельство не подойдут.

Сертификат COVID-19. Сертификат COVID-19 с QR-кодом выдаётся после вакцинации и болезни, обновляется после каждой ревакцинации.

Углубленная диспансеризация. Рекомендуется с 61-ого дня с момента выздоровления COVID-19. Одно из главных условий, для онлайн записи - сведения о Вашей болезни должны содержаться регистре переболевших COVID-19. В случае бессимптомно перенесенной болезни нужно будет написать заявление на имя руководителя медицинской организации по прикреплению.

Также в разделе "Здоровье" можно найти перечень услуг для людей с инвалидностью. Отдельный раздел посвящен донорству, где можно оформить предварительную запись на посещение центров сдачи крови и её компонентов.