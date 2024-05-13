Тюмецы "Культурной волной" отпразднуют годовщину создания Президентского фонда культурных инициатив

В Тюменской области и еще 11 регионах России, где есть проектные офисы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), отпразднуют трехлетие работы фонда.

Проектный офис ПФКИ Тюменской области приглашает авторов творческих проектов — участников конкурсов ПФКИ, авторов проектов-победителей, и тех, кто только планирует подавать заявки впервые, на "Культурную волну". В день трехлетия фонда пройдет мероприятие с участием директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер и кейс-сессия авторов успешно реализованных проектов, а также обучающий семинар от сотрудников проектного офиса ПФКИ на тему социокультурного проектирования.

Мероприятие состоится 17 мая с 11:00 до 15:00 в Тюменской областной научной библиотеке, ул. Орджоникидзе, 59.

За 11 конкурсов ПФКИ поддержал 136 проектов Тюменской области из 1242 направленных заявок. Общая сумма поддержки составила превысили 155 млн рублей, еще более 169 млн — собственный вклад авторов проектов-победителей в реализацию проекта.

При поддержке ПФКИ в 2024 году пройдут II Всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск - город мастеров" и Никольская книжная ярмарка.

Среди поддержанных проектов 2024 года также комплексная программа поддержки ремесленничества "ЗДЕСЬ", АНО "Центр cоциальной адаптации и культурного развития "ЭБИЕМ", к ультурное сердце Краснодона, АНО "Центр креативных проектов сельских территорий - Дом вверх дном" Размер гранта 3 796 746 руб., софинансирование 2 347 384 руб.

В 2023 году поддержано несколько проектов, в том числе документальный фильм "Каравелла Крапивина", Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств, ТРО ООО "Союз дизайнеров России", м узыкальная проектная креативная лаборатория M'uzLab, программа "Ноль Плюс: X Международный кинофестиваль, школа киномодераторов, конкурс семейных видеороликов, открытый кинотеатр, онлайн-кинотеатр", полнометражный художественный фильм "Вахтовый метод" (Папаша в бегах).

Президентский фонд культурных инициатив создан в 2021 году по Указу президента России В.В. Путина от 17 мая для всесторонней поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий. За это время Фондом проведено 12 заявочных волн, завершены 11 конкурсов. По всей России поддержку получили 7202 проекта, общая сумма грантов — свыше 25,4 млрд рублей. С 2023 года ПФКИ развивает сеть региональных проектных офисов. Первый из них был открыт в Луганске. На сегодняшний день их двенадцать, они работают в Луганске, Нижнем Новгороде, Рязани, Йошкар-Оле, Великом Новгороде, Пскове, Новосибирске, Владикавказе, Иванове, Туле, Иркутске, Тюмени.