В Ишиме закрыли все ПВР и отправили детей в школы

Власти Ишима в Тюменской области вернули школы и учреждения дополнительного образования к обычному режиму работы - с 13 мая все школьники с 1 по 11 класс снова учатся и занимаются офлайн, сообщили в администрации города.
На дистанте дети находились с 17 апреля, возобновить образовательный процесс в обычном режиме позволяет уверенное снижение уровня воды в реке Ишим: по данным на полдень понедельника вода опустилась до 911 сантиметров.
Отступление паводка позволило также закрыть все пункты временного размещения в городе, всего их было сформировано 22 с расчетом на 3,5 тысячи жителей. В пик паводка в десяти из них находилось около 120 человек.
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