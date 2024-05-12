Тюменцам рассказали, чем можно заменить соль

Вместо рекомендованных 4-5 г соли в сутки (примерно 1 чайная ложка) мы употребляем в среднем от 10 до 18 г специи. Лишняя соль вредна для сосудов, почек и суставов, она может спровоцировать повышение давления и отеки.

Специалисты Роспотребнадзора советуют присмотреться к пяти альтернативным специям и продуктам, обладающим полезными свойствами. Самый простой и доступный среди них – уксус или лимонный сок. Мы можем обмануть самих себя, заменив соленое кислым. В супах и горячем вместо соли используйте лимонный сок, в салатах – сок апельсина и оливковое масло. Для мяса и рыбы подойдет столовый, яблочный, винный, рисовый и бальзамический уксус.

Еще один вариант – это зелень и пряности. Добавляйте в блюда больше укропа, петрушки, кинзы, базилика и зеленого лука, даже в сушеном виде. Более яркий вкус пище придадут розмарин, чеснок, орегано, паприка, тмин, шалфей и душистый перец. Заготовить заранее можно не только зелень, но и овощи. Хорошей заменой соли станут морковь, томаты и болгарский перец.

Специалисты Роспотребнадзора советуют добавить в свой рацион сельдерей. Его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус из-за большого содержания натрия. В нем также много витаминов, калия, железа, магния и других полезных веществ. Солоноватый вкус блюду придаст и морская капуста, которая также богата витаминами, а еще йодом, фосфором и натрием, сообщает Тюменская область сегодня.