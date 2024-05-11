Как восстановить газоны после зимы, рассказали тюменцам

По словам опытной дачницы Инны Осадчих, после зимнего периода газон может приобрести непрезентабельный вид: на нем скопится различный мусор, цвет значительно поблекнет, в каких-то местах могут вылезти грибы. К тому же, подпортить вид могут грызуны, оставив после себя ямки.

– Чтобы вернуть вашей травке красивый вид, следует провести подкормку удобрениями, обязательно с преобладанием азота. Так трава быстрее вырастет, – поясняет тюменка.

На втором этапе нужно очистить газон от пропавших травинок и загнивших листьев. В этом вам помогут обыкновенные грабли. Далее делаем подсев травы. Остается только подстричь траву до 5 сантиметров, сообщает Мегатюмень.