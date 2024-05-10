Юного пациента спасли от опасной инфекции

За жизнь грудного ребенка пришлось бороться с грозной инфекцией специалистам тюменской Областной инфекционной клинической больницы.

Ребенок грудного возраста был доставлен в транспортом санавиации из другого города.

- Со слов матери, у ребенка внезапно повысилась температура, появились вялость, беспокойство, рвота после кормления, мелкие высыпания на теле, похожие на красные точки, - рассказала заведующая отделением Светлана Аксиева.

Проведенные в срочном порядке клинико–диагностические исследования, позволили установить диагноз: менингококковая инфекция средней степени тяжести.

Это заболевание представляет серьезную опасность - оно широко распространено, скоротечно, может вызывать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. Особенно опасна инфекция для грудных детей, так как их иммунная система ещё не полностью сформирована.

Лечение начали оперативно, но появились осложнения. Более месяца медики восстанавливали здоровье малышки. В итоге маленькая пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Мамам малышей важно знать, что источником инфекции может быть больной человек и носители менингококка. Основной путь передачи менингококка — воздушно-капельный (при разговоре, чиханье, кашле). Способствует заражению тесный контакт между людьми, особенно в закрытом помещении, сообщает АиФ-Тюмень.