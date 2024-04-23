Для защиты Упорово от паводка построили 6-километровую дамбу

Село Упорово защищает от паводка дамба длиной почти шесть километров - ее фото с высоты птичьего полета разместил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Можно увидеть белые линии – это защитная пленка, которую прижимают мешки с песком. Эта технология позволяет эффективно укреплять дамбы и насыпи.
Губернатор привел такой факт: если выложить все 776 730 мешков, которые сейчас защищают Тюменскую область, в одну цепь, то получится почти 390 км. Больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Общий вес укреплений – больше 31 тысячи тонн.
Это результат большого совместного труда, считает глава области.
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