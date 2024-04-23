В Тюмени стартует акция "Георгиевская лента"

15:08 23 апреля 2024
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В областной столице пройдет традиционная Всероссийская акция "Георгиевская лента". В департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени сообщили, что главный символ Победы в Великой Отечественной войне можно будет получить с 24 апреля.

Накануне 9 Мая волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим. Получить символ праздника Победы можно будет в следующих точках:

24 апреля в 14:30 на торжественном открытии акции "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30);

27 апреля в 13:00 на площади Европы (ул. Урайская, 131);

1 мая с 10:00 до 12:00 в сквере Николая Машарова (ул. Республики, 86);

2 мая с 9:30 до 13:00 на железнодорожном вокзале;

3 мая с 13:30 до 16:00 в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45);

4 мая с 10:00 до 12:30 на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) и с 15:00 до 17:00 в сквере Комсомольский.

8 и 9 мая георгиевские ленты будут раздавать на легкоатлетической эстафете и открытой городской велогонке-критериум памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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