В Тюмени стартует акция "Георгиевская лента"

В областной столице пройдет традиционная Всероссийская акция "Георгиевская лента". В департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени сообщили, что главный символ Победы в Великой Отечественной войне можно будет получить с 24 апреля.

Накануне 9 Мая волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим. Получить символ праздника Победы можно будет в следующих точках: