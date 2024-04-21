Тюменцам покажут фильм "Маленькие женщины" с Элизабет Тейлор

6 мая в 19:15 в киноклубе "Конторы пароходства" покажут оскароносную мелодраму. Сеанс пройдет в большом зале мультицентра. Вход бесплатный, обязательна регистрация по ссылке в группе во ВКонтакте или на сайте мультицентра.

Фильм "Маленькие женщины" завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая работа художника (цветные фильмы)". В главных ролях лауреат трех премий "Оскар" Элизабет Тейлор и обладательницы "Золотого глобуса" Джанет Ли и Джун Аллисон.

Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" и автор телеграм-канала "Насмотрелась" Юлия Киселева, сообщает КП-Тюмень.