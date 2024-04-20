Куда сообщать об автохламе в Тюмени

Бдительные тюменцы сообщили о брошенном грузовике. Он был обнаружен на улице Широтной. У большегруза есть госномера, однако колеса спущены или отсутствуют. Сообщение от бдительного жителя появилось на портале "Тюмень – наш дом". Здесь есть специальная рублика – "Брошенный разукомплектованный автомобиль".

Сообщения приходят из разных районов города: с улиц Республики, Малыгина, Геологоразведчиков, Минской, Газовиков, Мелиораторов, Зелинского, Полевой, Чаркова и других. У транспорта отсутствуют колеса, двери, капот, фары и другие детали, сообщает Вслух.ру.

Все полученные сообщения отрабатываются, публикуется официальный ответ.

Заявить о "брошенках" можно на портале https://dom.tyumen-city.ru/, где доступна авторизация через госуслуги. Нужно указать адрес, расположение (во дворе или вне дворовой территории), наличие регистрационного знака. А также отметить отсутствующие элементы: колеса, стекла, крышки багажника, фары, капот и т.д. После этого останется добавить фотографию и кликнуть на "отправить".