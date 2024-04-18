Службе "Дети в семье" исполняется один год

, открытая в рамках пилотного проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет" на базе АУ ТО "Региональный специализированный дом ребенка", празднует свой первый день рождения.

Как отмечает руководитель Службы Елена Полякова, ключевыми направлениями ее работы являются содействие семейному устройству детей, воспитывающихся в "Доме ребенка", и профилактическая работа с семьями, которые попадают в ситуации, создающие риски появления социального сиротства.

Открытие службы "Дети в семье" позволило внедрить новые услуги для семей, такие как: - совместное пребывание родителей с детьми в течение дня на базе вновь открытой комнаты "Мама, Папа, Я"; - присутствие родителей на занятиях детей с дефектологом, психологом; - образовательные и коррекционные занятия с родителями и детьми; - совместное посещение детьми и родителями сенсорной комнаты, массажного кабинета, физиопроцедур; - тренинги, мастер-классы для родителей, родительские лектории с элементами практикума.

Еще одним большим достижением в работе Службы стала организация родительских собраний, куда приглашаются родители, заинтересованные в скорейшем воссоединении со своим ребенком. На собраниях происходит встреча родителей со специалистами Департамента социального развития Тюменской области, органов опеки и попечительства, с представителями службы Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими специалистами.

"Главное, чего нам удалось добиться за прошедший год, – изменение внутренних установок родителей, попавших в трудную ситуацию. Они уже не смотрят на органы субъектов профилактики как на врагов, единственная цель которых – отобрать ребенка. Родители видят, что наши цели совпадают – мы вместе ищем и реализуем все возможные варианты, чтобы сохранить семью и ребенка в ней. Так, например, на родительских собраниях мы смогли убедить многих родителей в необходимости прохождения реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, что позволило вернуть более 30 детей в родные семьи", – делится Елена Кашкарова, специалист по работе с семьей проекта "0-4".

За год значительно расширился и круг партнеров службы "Дети в семье". Одним из ключевых партнеров стал Центр социальной реабилитации "Тюменский", реализующий программу "Мамочка рядом", предоставляющую родителям возможность проходить реабилитацию совместно с детьми любого возраста. Данный подход позволяет, кроме собственно реабилитационных услуг, оказать помощь по восстановлению детско-родительских взаимоотношений и сформировать позитивный психологический климат в семье.

Семь семей проходят реабилитацию вместе с детьми до 4 лет, продолжается целенаправленная работа по мотивации еще трех семей, нуждающихся в реабилитации.

По словам специалистов службы "Дети в семье", останавливаться на достигнутом они не собираются. В планах на перспективу: организация выездных мероприятий для совместного пребывания родителей с детьми, расширение функционала комнаты "Мама, Папа, Я", организация пункта проката оборудования для ухода за детьми и запуск семейной реабилитации с круглосуточным пребыванием родителей с детьми.

Фото - Сергей Пономарев