Минобороны РФ наградило Ольгу Швецову медалью "За помощь и милосердие”

Тематический поезд Минобороны России "Сила в правде" сегодня прибыл в Тюмень, в рамках события состоялось возложение цветов и венков к памятнику железнодорожникам фронта и тыла, а также торжественное вручение наград. По решению Министерства обороны РФ отмечены активисты, волонтеры и добровольцы, оказывающие содействие нашим военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Награды вручил руководитель акции "Сила в правде" контрадмирал Вячеслав Сытник.

Так, ведомственной медалью Министерства обороны “За помощь и милосердие” отмечена деятельность председателя комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководителя регионального исполкома партии “Единая Россия” Ольги Швецовой. Депутат координирует работу фонда “100 миллионов для Победы”, активно участвует в сборе гуманитарной помощи и оказывает поддержку семьям военнослужащих.

“Акция “100 миллионов для Победы” собирает средства на поддержку наших бойцов. На счета поступило более 65,5 миллиона рублей от предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также неравнодушных граждан. Народные средства идут на покупку спецоборудования для наших ребят, акция продолжается”, - отмечает Ольга Швецова.

Также награды получили руководитель исполкома регионального отделения общественной организации “Офицеры России” Александр Сукаченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, руководитель регионального исполкома Народного фронта Роман Чуйко, активистка Союза женщин России Мария Антропова, координатор проекта “Путевка в жизнь” Ольга Чупрунова, председатель совета общественной организации Союз военных инженеров Александр Ворохобов.