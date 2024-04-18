В Казанском районе подтоплено 62 дома в 8 населенных пунктах

В Казанском районе подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах, ранее эвакуация была объявлена в 15 населенных пунктах. Продолжается укрепление дамб.

"Выражаю благодарность местным жителям, которые участвуют в укреплении гидротехнических сооружений, за неравнодушие и участие. Сегодня на территориях плечом к плечу работают все: сотрудники администраций, дорожных служб, волонтеры, полицейские, спасатели"., - сказал замгубернатора Владимир Чейметов.

Телефон круглосуточной горячей линии по вопросам паводка — 122 (кнопка 3).