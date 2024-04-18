В Казанском районе подтоплено 62 дома в 8 населенных пунктах

13:27 18 апреля 2024
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В Казанском районе подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах, ранее эвакуация была объявлена в 15 населенных пунктах. Продолжается укрепление дамб.

 "Выражаю благодарность местным жителям, которые участвуют в укреплении гидротехнических сооружений, за неравнодушие и участие. Сегодня на территориях плечом к плечу работают все: сотрудники администраций, дорожных служб, волонтеры, полицейские, спасатели"., - сказал замгубернатора Владимир Чейметов.

Телефон круглосуточной горячей линии по вопросам паводка — 122 (кнопка 3).

Теги: паводок
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