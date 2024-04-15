Мастерская новых медиа до 19 апреля ведет набор на обучение медийщиков

Федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа" объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

Участниками направления "Медиакоммуникации" могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцмедиа, медиаспециалисты, блогеры, SMM-специалисты, создатели медиаконтента. Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 19 апреля. Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Участниками обучения станут 75 лучших кандидатов.

Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе, а также проживание и питание бесплатное.

До 3 мая также ведется набор на направление "Стратегические коммуникации" - для сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов. Участников ждет обучение работе с масштабным проектами.

Участники узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат опыт Мастеров и их команд. После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиаотрасли и сферы связей с общественностью. Среди Мастеров программы предыдущих лет: известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, руководитель АНО "Диалог" Владимир Табак, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, и другие. Спикеры программы – лучшие специалисты в области медиа, коммуникаций, киноиндустриии.

"Мастерская новых медиа" – программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду страны, реализует полезные медиапроекты. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В ходе общения с выпускниками программы в конце 2023 года первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил вклад выпускников в укрепление информационного суверенитета России и подчеркнул, что Мастерская формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа.

В настоящее время выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Выпускники реализуют более 160 полезных проектов, организовали несколько десятков информационных кампаний по продвижению актуальной повестки. Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение – стали ведущими и экспертами крупных федеральных медиапроектов и медиа, становятся кураторами информационной работы в регионах, организаторами медиасопровождения знаковых федеральных мероприятий и проектов. Более 50 выпускников стали постоянными экспертами и спикерами форумов и мероприятий, только в 2023 году приняли участие в 460 событиях в России и за рубежом.